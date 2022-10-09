Алекс Албон: «Не понимаю, почему Гран-при Японии начался. Видимость была максимум метров 10, условия опасные»
Алекс Албон высказался об опасных погодных условиях на Гран-при Японии.
Пилот «Уильямса» сошел на первом круге после аварии, как и Карлос Сайнс из «Феррари». Гонку прервали красными флагами.
«Я получил удар в боковую часть машины. Такое случается.
Для начала я не вполне понимаю, почему мы начали гонку. Видимость была в лучшем случае метров десять. Это просто пинбол, так как мы не видели границы трассы и ехали влево-вправо на прямой. Я тоже не видел пределы трека и другую машину, с которой дошел до контакта.
Это сложное решение. Мы не хотим повторения Спа [2021 года], но условия и правда опасные. Даже если говорить о машине Карлоса, которая оказалась посреди трассы – я очень удивлен, что никто не врезался в нее на полной скорости», – поделился размышлениями Албон.
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