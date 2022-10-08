Шарль Леклер: «Пытался найти баланс на круге, но немного потерял время в третьем секторе»

рассказал об упущенном поуле после квалификации к .

Гонщик проиграл из 0,01 секунды.

«Здесь очень трудно собрать время на круге: если есть скорость в первом секторе, то теряешь в последнем. Я попытался найти баланс в заключительной попытке, но в третьем секторе немного потерял шины и время.

Приятно, что все соперники так близко. Постараемся провести хорошую гонку. Данные перед воскресеньем весьма ограничены, так что это вызов. Ощущения от болида хорошие. Посмотрим, какими будут условия – похоже, возможен дождь, должно быть весело.

На этой трассе всегда здорово пилотировать, болельщики со страстью относятся к «Формуле-1», – сообщил монегаск.

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