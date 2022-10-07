Макс Ферстаппен: «К счастью, погода не превратила практики в полную катастрофу, мы смогли немного потренироваться»

Пилот «Ред Булл» подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

«Конечно, хотелось чтобы результаты дня были более репрезентативными, но выступать на Гран-при Японии в любом случае всегда приятно.

К счастью, погода не превратила практики в полную катастрофу, мы смогли немного потренироваться на трассе. Ну а сказать что-то о темпе относительно соперников на мокрой трассе всегда намного сложнее.

Мы выполнили какие-то базовые вещи, но не более того, поэтому я с нетерпением жду завтрашнего дня – чтобы понять, как мы будем смотреться на сухой трассе. Фактически, завтра мы будем начинать с нуля, условия будут одинаковыми для всех. Так что не думаю, что такие условия сильно скажутся на расстановке», – рассказал Ферстаппен.

В «Ф-1» тянут с вердиктом по нарушению предела трат? «Ред Булл» правда перебрал, а титулы Ферстаппена под угрозой?

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