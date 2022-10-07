Тесты шин на 2023 год во время 2-й практики отменены из-за дождя
Гонщики «Формулы-1» не опробуют покрышки «Пирелли» на сезон-2023 в Японии.
Тесты планировали провести во время второй тренировки, однако сессия пройдет в дождевых условиях, непригодных для использования «сликов». При этом сессия все равно продлится 90 минут вместо обычных 60.
Также проверка шин намечена на практику перед Гран-при США, а запасным вариантом является этап в Мексике.
Две практики в 2022-м удлинят ради тестов шин на следующий сезон
Гран-при Японии-2022. 1-я практика. Алонсо – 1-й под дождем, Сайнс – 2-й, Леклер – 3-й
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram
Комментарии