Тесты шин на 2023 год во время 2-й практики отменены из-за дождя

Гонщики «Формулы-1» не опробуют покрышки на сезон-2023 в Японии.

Тесты планировали провести во время второй тренировки, однако сессия пройдет в дождевых условиях, непригодных для использования «сликов». При этом сессия все равно продлится 90 минут вместо обычных 60.

Также проверка шин намечена на практику перед , а запасным вариантом является этап в Мексике.

Две практики в 2022-м удлинят ради тестов шин на следующий сезон

Гран-при Японии-2022. 1-я практика. Алонсо – 1-й под дождем, Сайнс – 2-й, Леклер – 3-й

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