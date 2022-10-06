Льюис Хэмилтон: «Планирую остаться в «Мерседесе» на более долгий срок. Если я готов гоняться и здоров как никогда, зачем уходить?»

Льюис Хэмилтон подтвердил, что продолжит выступать за «Мерседес» в обозримом будущем.

Кроме этого, Хэмилтон, контракт которого истекает в конце 2023 года, хочет работать в «Мерседесе» по окончании гоночной карьеры. В то же время британец отказался называть конкретные сроки. Ранее исполнительный директор команды Тото Вольфф сообщил, что Льюис готов гоняться еще пять лет.

«Я не говорил с ним по поводу его комментариев и пока не могу сказать. Да, это возможно, я чувствую себя хорошо, мне нравится то, что я делаю. Впереди большая работа, мы можем многого достичь. Так что я не планирую никуда уходить в ближайшее время.

Это не значит, что я не уверен: я знаю, чего хочу. Я планирую остаться [в «Формуле-1»] на более долгий срок, но пока не зафиксировано, насколько. Я планирую быть с «Мерседесом» до конца жизни, это точно. Надо просто определиться, что мы будем делать дальше.

Даже после окончания гоночной карьеры я хочу создавать с «Мерседесом». «Мерседес» способен на многое, это не просто автопроизводитель. Компания предоставляет работу огромному количеству людей, это мощная площадка для сдвига повестки, которая способна привести к очень позитивным изменениям с экологической точки зрения. Вместе мы можем сделать многое, и я хочу быть частью этого. Я хочу являться частью сдвига и рабочего процесса с «Мерседесом», чего-то гораздо большего, чем гонки и титулы. Но на данный момент надо выигрывать чемпионаты, и я на этом сосредоточен», – заявил семикратный чемпион мира.

Хэмилтон ответил на вопрос о том, остается ли он в «Ф-1» ради того, чтобы сражаться с пилотом , который обыграл его в 2021 году:

«Это имеет меньшее значение, чем вы думаете. У меня есть свобода заниматься разными вещами. Я работаю за пределами «Ф-1» с моим фондом, который я недавно запустил. Предстоит большая работа и в «Ф-1».

Я не могу уйти, потому что только начал способствовать изменениям и создавать более открытую и инклюзивную среду в «Ф-1». И я должен остаться, чтобы это продолжалось. Кроме того, я чувствую себя здоровым как никогда благодаря питанию и образу жизни, и я люблю гонки. Я соревнуюсь, сколько себя помню, с пяти лет, и страсть не уйдет. Если я чувствую, что физически готов выступать, зачем уходить? И в то же время я могу заниматься и чем-то другим, если хочу».

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