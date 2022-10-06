Юки Цунода: «Я проехал более 10 000 кругов на трассе Гран-при Японии и знаю много приемов»

Пилот предвкушает Гран-при на знакомой трассе.

Цунода впервые выступит на «Сузуке» как гонщик «Формулы-1», однако обладает богатым опытом заездов – в частности, в японской «Формуле-4».

«Я проехал здесь более 10 000 кругов или что-то в таком духе. Так что я знаю много приемов», – заявил Юки. При этом японец отметил, что часто выступал на машинах, которые на 40 секунд с круга медленнее болидов «Ф-1».

В прошлом году не проводился из-за пандемии коронавируса.

«Я был опустошен, – прокомментировал Цунода. – Разумеется, я мечтал о попадании в «Ф-1», но выступление перед многочисленными японскими фанатами – это еще одна мечта, которая теперь осуществляется.

Четыре года назад я смотрел Гран-при с трибуны и никогда бы не подумал, что сам буду участвовать в гонке «Ф-1» на «Сузуке».

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