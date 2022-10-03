Мик Шумахер: «Хаас» уверен во мне, домыслы о моем будущем нас не отвлекают»

Гонщик «Хааса» Мик Шумахер высказался о своем будущем в «Формуле-1».
Шумахер еще не подписал контракт на сезон-2023. Считается, что «Хаас» выбирает между Миком и резервным пилотом «Астон Мартин» Нико Хюлькенбергом.
– Вы боретесь за контракт на следующий сезон. Какова ситуация?
– Ситуация такая, что мы сообщим, если появятся новости, разумеется.
– Ваша текущая команда «Хаас» – приоритетный вариант?
– В этом плане новостей тоже нет.
– Вызывают ли домыслы о вашем будущем напряженность в команде?
– Нет, они нас не отвлекают.
– Важны ли ваши хорошие выступления в последних гонках для того, чтобы доказать боссу команды Гюнтеру Штайнеру, на что вы способны?
– Полагаю, команда знает, на что я способен, чего мы хотим добиться. У нас есть все данные, есть план и, более того, работа за кадром, которую зрители не видят. Я уверен в команде, а команда уверена во мне. Мы в хорошем положении, и некоторые трассы должны подойти машине. Важно набирать очки.
В вопросе состава пилотов на сезон-2023 в «Хаасе» выбирают между Шумахером и Хюлькенбергом (Bild)
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