Мик Шумахер: «Хаас» уверен во мне, домыслы о моем будущем нас не отвлекают»

Гонщик высказался о своем будущем в «Формуле-1».

Шумахер еще не подписал контракт на сезон-2023. Считается, что «Хаас» выбирает между Миком и резервным пилотом .

– Вы боретесь за контракт на следующий сезон. Какова ситуация?

– Ситуация такая, что мы сообщим, если появятся новости, разумеется.

– Ваша текущая команда «Хаас» – приоритетный вариант?

– В этом плане новостей тоже нет.

– Вызывают ли домыслы о вашем будущем напряженность в команде?

– Нет, они нас не отвлекают.

– Важны ли ваши хорошие выступления в последних гонках для того, чтобы доказать боссу команды , на что вы способны?

– Полагаю, команда знает, на что я способен, чего мы хотим добиться. У нас есть все данные, есть план и, более того, работа за кадром, которую зрители не видят. Я уверен в команде, а команда уверена во мне. Мы в хорошем положении, и некоторые трассы должны подойти машине. Важно набирать очки.

В вопросе состава пилотов на сезон-2023 в «Хаасе» выбирают между Шумахером и Хюлькенбергом (Bild)

Ральф Шумахер: «Команды, не рассматривающие приглашение Мика, допускают огромную ошибку»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram