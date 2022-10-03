Пьер Гасли: «Решили рискнуть в тот момент, когда делать это было совсем необязательно. Я недоволен нашим выступлением»

Пилот подвел итоги Гран-при Сингапура, оставшись недовольным действиями команды.

«Мне кажется, мы провели гонку не лучшим образом. Мы ехали седьмыми, опережая обоих пилотов «Астон Мартин». Ситуация была у нас в руках, а мы в итоге сами не использовали шанс, слишком рано решив провести пит-стоп.

При этом у нас не было никакой коммуникации, никакого диалога относительно принятия решения – чего я, если честно, не до конца понимаю. Мы просто решили рискнуть в тот момент, когда делать это было совсем необязательно. В итоге мы поехали в боксы, соперники остались на трассе, и в результате нас просто пересидели, а мы потеряли четыре позиции.

Понятное дело, что я сильно расстроен, ведь мы опустились на девятое место в Кубке конструкторов. Даниэль Риккардо находился далеко позади нас, но остался на трассе, и в итоге финишировал пятым – именно так нам нужно было действовать. В результате потеряли девять очков, очень важных очков. Так что да, я расстроен и недоволен нашим выступлением», – рассказал Гасли.

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