Даниэль Риккардо о 5-м месте: «Без везения точно не обошлось. Могу сказать лишь – наконец-то»

Пилот подвел итоги Гран-при Сингапура, отметив, что остался очень доволен финишем на 5-й позиции.

«Без везения точно не обошлось. Свои же ощущения я могу описать одним словом – наконец-то. Я также считаю, что мы проявили правильный, взвешенный подход, когда решили не переходить на слики сразу же. Хотя вариант был очень заманчивый – особенно в ситуации, когда ты находишься буквально на пороге очковой зоны.

Но мы обсудили все с командой и я сказал: «Как бы мне ни хотелось быть героем, вариант не кажется правильным». Мы подумали, что пока стоит просто продолжать. У себя в голове я также понимал, что трасса все еще оставалась очень скользкой, особенно для сликов. Так что шанс того, что кто-то в таких условиях вылетит с трассы, был очень высок – так что все, что нам нужно, это дождаться машины безопасности. Поскольку тогда мы сможем провести пит-стоп и отыграть много позиций. В итоге все сложилось по идеальному для нас сценарию», – рассказал Риккардо.

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