Спецпроект
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Неизвестный Фернандо Алонсо: не умеет чинить машины, уничтожает себя в зале, помогал лидеру «Ф-1»

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Алонсо уже за 40, первое чемпионство он оформил, когда его нынешние соперники ходили в начальную школу. Испанец по-прежнему большой профессионал и настоящий романтик от мира автоспорта.

В этом сезоне «Ф-1» дела Алонсо складываются не лучшим образом, но у него будет много возможностей подняться в таблице личного зачетов пилотов. За успехами легендарного испанца можно следить на экране смартфона realme GT 7 Dream Edition, выпущенного в рамках глобального партнерства realme и с Aston Martin Formula One® Team. Этот смартфон оснащен сверхъемкой батареей на 7000 мАч, которая даст возможность любому пользователю смотреть даже самые продолжительные гонки «Формулы-1» без дополнительной подзарядки.

У Алонсо есть стрелы на шлеме – откуда они?

Алонсо превратил многие детские воспоминания в ритуалы во время гонок и даже элементы экипировки. Например, дизайн шлема традиционно включает изображение двух стрел на макушке – такие же были у игрушечного гонщика в радиоуправляемой машинке, которую маленькому Нандо подарила мама. Она же перекраивала сыну старые комбинезоны, когда он серьезно занялся картингом.

Уже став мировой звездой, Алонсо привез на родной трек в Арагоне раритетный болид Айртона Сенны, чтобы на нем смог прокатиться папа. А попав в страшную аварию на Гран-при Австралии 2016 года, гонщик старался как можно быстрее выбраться из опрокинутой машины, потому что волновался за мать, которая смотрела трансляцию.

Удивительно, но сам Алонсо восхитился автогонками, проведя детство в Испании 80-90-х – и там никому не было дела до автогонок. Страна сходила с ума по футболу, а в гонках все в основном следили за местными мотоциклистами. Поэтому даже на уровне детских соревнований бюджеты собирались с трудом, и ради экономии Алонсо мог ездить в дождь на покрышках для сухой трассы. Именно отсюда берет начало его запредельная мотивация, с которой еще мальчишкой Фернандо выходил на каждый старт. Просто без ярких побед никто бы не обратил внимание на его талант, а все старания и вложения родителей оказались бы напрасны.

В июле Алонсо будет 44. Как он поддерживает форму?

«Формула-1» справедливо считается наиболее требовательным к физической форме видом гонок. Спортсменам необходимо постоянно держать себя в тонусе, чтобы влезть в кокпит, который собирается под их тело перед сезоном, и выдержать перегрузки, в скоростных поворотах превышающие 6G. Для результатов 43-летнего Алонсо (в июле ему исполнится 44), который установил рекорд чемпионата по самой продолжительной карьере, тренировки имеют ключевое значение. Поэтому в зале он вкалывает больше любого из молодых гонщиков. Как признается сам пилот, интенсивный воркаут необходим, чтобы поддерживать нужную мышечную массу в таком возрасте.

«Он в отличной форме. Знаю, что он каждый день ездит на велосипеде 60, 70, 80 километров и ходит в тренажерный зал. Это невероятно», – поражался в недавнем интервью бывший менеджер испанца Флавио Бриаторе. И такой объем работы Алонсо поддерживал долгие годы: что сейчас, что много лет назад. Например, в межсезонье-2018, по данным ESPN, испанец за два с половиной месяца проехал 1820 километров на велосипеде, дополнительно пробежал 437 и проплыл 59 километров. Тогда же испанец провел 60 часов в тренажерке и за игрой в разные виды спорта.

Но сейчас подход гонщика несколько изменился.

В конце 2024-го Алонсо в интервью Men’s Health рассказывал, что сейчас делает меньше кардио, но включает в свои тренировки больше силовых упражнений. Сам испанец объясняет это так: «После 33-34 лет мы теряем по 1% мышечной массы. Я и моя команда пытаемся компенсировать потери. Гонщик должен быть в тонусе, чтобы хорошо пройти сезон. Конечно, сила должна быть не только мышечная, но и умственная. Но если ты чувствуешь себя хорошо внутри, то и в голове у тебя будет порядок. И чем старше ты становишься, тем больше меняются твои тренировки».

Лайфхаки от Алонсо – как быть в прекрасной форме, когда тебе за 40:

 • Хорошая предсезонка. Комбинация: четыре дня – разноплановые упражнения, два-три дня – кардио, четыре дня – зал с упором на железо. Алонсо признается, что в приоритете идут упражнения на спину и шею. И именно работу на шею он не любит больше всего, но оговаривается: без нее ни один пилот бы не выдержал невероятные нагрузки.

• Тщательный контроль питания. Еще в 2023-м Алонсо отказался от мяса, и теперь его сон стал лучше. 

• «Сон – ключевая деталь вокруг моей работы». Обычно он спит по девять часов за ночь, но иногда – 10-11.

А еще Алонсо говорил, что оставаться в «Формуле-1» ему помогает бесконечная любовь к своему делу. И эти эмоции он перекладывает в том числе и на проекты вне трека. Например, недавно Фернандо поучаствовал в создании смартфона realme GT 7 Dream Edition, разработанного в рамках трехлетнего сотрудничества с Aston Martin Formula One® Team. Прочувствуйте эксклюзивный дизайн элегантного и по-чемпионски мощного смартфона в видео, снятом вместе с «Астон Мартин».

Вот так смартфон выглядит со стороны – идеальное сочетание скорости и стиля:

Алонсо – музыкант, уже есть несколько синглов

В перерывах между Гран-при Алонсо развлекается карточными фокусами, играет в футбол и читает биографии исторических личностей. А вот к увлечению музыкой Алонсо подходит так же серьезно, как к автоспорту.  

Алонсо так хорошо играет на гитаре, что даже записал несколько синглов совместно с известным в Испании исполнителем Начо Кано. К слову, помимо коллаборации с двукратным чемпионом «Ф-1» в дискографии Кано есть еще официальный гимн для гоночной серии электроболидов «Формулы Е».

Алонсо помогал действующему лидеру «Формулы-1»

Фернандо Алонсо известен как «злой гений» для своих напарников, превращающий их совместные выступления в испытание. Но в 2018 году Алонсо сменил подход и ненадолго стал ментором Ландо Норриса. Тогда Норрис был малоизвестным юниором. Cпустя семь лет – стал претендентом на чемпионский титул «Ф-1».

Их пути пересеклись в «Макларене», когда испанец, разочарованный неконкурентной машиной, искал новые вызовы и готовился к участию в «24 часах Ле-Мана». Ландо же рассматривали в роли будущей замены Фернандо и возможного лидера команды. На двоих у них выдался только один совместный старт – на суточном марафоне в Дайтоне, где гонщики делили место за рулем спортпрототипа и финишировали в конце третьей десятки из-за поломки. Но та гонка дала Норрису возможность оправдать прозвище «золотого мальчика». 

Не менее важную роль пусть и опосредованно Фернандо сыграл в дальнейшем развитии Ландо, когда тот перешел в «Формулу-1». Первым гоночным инженером Норриса стал Уилл Джозеф, до этого работавший с Алонсо. Джозеф помог Норрису адаптироваться к условиям взрослого автоспорта.

«Когда я стал гоночным инженером, Фернандо был первым пилотом, с которым я сотрудничал, – говорил Уилл Джозеф. – На тот момент Алонсо уже был фантастическим пилотом. Знания и опыт, приобретенные в сотрудничестве с ним, я перенес на работу с Ландо.

За время работы с Ландо многое изменилось. Но работа с Алонсо помогла мне адаптироваться под требования другого гонщика. Пилоты меняются в течение всей карьеры. С Ландо-новичком и теперешним Ландо у нас совсем другая работа».

А еще те времена подарили фанатам мемное видео, в котором «услужливый» Ландо взбивал шуруповертом сливки в стаканчике кофе своего старшего товарища.

Алонсо освоил полевой ремонт машины для участия в культовом ралли

Во времена выступлений в «Рено» Алонсо возвращался на обычном автомобиле с тестов вместе со своим тогдашним напарником Ярно Трулли. По дороге в машине что-то сломалось, и после недолгих попыток ее починить пилоты «Формулы-1» приняли решение ехать дальше как есть – со скоростью 10 километров в час. Хотя Алонсо вообще-то – сын автомеханика. 

Но в 2020 году испанцу пришлось ремонтировать технику в полевых условиях и при 40-градусной жаре, когда он выступал на легендарном ралли «Дакар». По-другому в гонке по пересеченной местности просто не получится доехать до финиша, даже если ты – один из самых быстрых пилотов современности. За время рейда по аравийской пустыне Алонсо успел на пару со штурманом восстановить разбитую подвеску, перевернуться на барханах и собственноручно приклеить изолентой треснувший кузов своей внедорожной «Тойоты».

А наградой за все испытания для него стало 13-е место абсолютного зачета – высокая позиция даже по меркам опытных экипажей. Ее Фернандо пообещал перебить при первой возможности.

Просто потому, что он никогда не смирится с местом ниже первого.

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Недавно Фернандо Алонсо представил смартфон realme GT 7 Dream Edition, созданный в результате коллаборации компании realme с Aston Martin Formula One® Team. Смартфон выполнен в уникальном дизайне – в фирменном зеленом цвете Aston Martin Green зеленый, с двукрылым логотипом и аэродинамическими линиями на задней панели. В России продажи смартфона стартовали 17 июня. Спешите приобрести его: количество устройств для продажи ограничено – всего 1500 штук.

Фото: Francois Flamand/Global Look PressGettyimages.ru/Alex Pantling, Clive Rose, Zak Mauger, Tom Dulat, Peter J Fox

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3 комментария
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Прсле прочтения сами собой возникли два вопроса: 1. Знают ли в Reelme про то, как их раскручивает сам Эрик Расулев? 2. Сколько смартфонов Reelme купят пользователи Спортса после прочтения?
Одна из самых нелепых статей, которые можно встретить на спортсе.
Ответ fakmiimfemeowz
Одна из самых нелепых статей, которые можно встретить на спортсе.
Кстати эту статью можно прочитать на экране смартфона realme GT 7 Dream Edition)))))