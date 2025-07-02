Неизвестный Фернандо Алонсо: не умеет чинить машины, уничтожает себя в зале, помогал лидеру «Ф-1»

Алонсо уже за 40, первое чемпионство он оформил, когда его нынешние соперники ходили в начальную школу. Испанец по-прежнему большой профессионал и настоящий романтик от мира автоспорта.

В этом сезоне «Ф-1» дела Алонсо складываются не лучшим образом, но у него будет много возможностей подняться в таблице личного зачетов пилотов. За успехами легендарного испанца можно следить на экране смартфона realme GT 7 Dream Edition, выпущенного в рамках глобального партнерства realme и с Aston Martin Formula One® Team. Этот смартфон оснащен сверхъемкой батареей на 7000 мАч, которая даст возможность любому пользователю смотреть даже самые продолжительные гонки «Формулы-1» без дополнительной подзарядки.

У Алонсо есть стрелы на шлеме – откуда они?

Алонсо превратил многие детские воспоминания в ритуалы во время гонок и даже элементы экипировки. Например, дизайн шлема традиционно включает изображение двух стрел на макушке – такие же были у игрушечного гонщика в радиоуправляемой машинке, которую маленькому Нандо подарила мама. Она же перекраивала сыну старые комбинезоны, когда он серьезно занялся картингом.

Уже став мировой звездой, Алонсо привез на родной трек в Арагоне раритетный болид Айртона Сенны, чтобы на нем смог прокатиться папа. А попав в страшную аварию на Гран-при Австралии 2016 года, гонщик старался как можно быстрее выбраться из опрокинутой машины, потому что волновался за мать, которая смотрела трансляцию.

Удивительно, но сам Алонсо восхитился автогонками, проведя детство в Испании 80-90-х – и там никому не было дела до автогонок. Страна сходила с ума по футболу, а в гонках все в основном следили за местными мотоциклистами. Поэтому даже на уровне детских соревнований бюджеты собирались с трудом, и ради экономии Алонсо мог ездить в дождь на покрышках для сухой трассы. Именно отсюда берет начало его запредельная мотивация, с которой еще мальчишкой Фернандо выходил на каждый старт. Просто без ярких побед никто бы не обратил внимание на его талант, а все старания и вложения родителей оказались бы напрасны.

В июле Алонсо будет 44. Как он поддерживает форму?

«Формула-1» справедливо считается наиболее требовательным к физической форме видом гонок. Спортсменам необходимо постоянно держать себя в тонусе, чтобы влезть в кокпит, который собирается под их тело перед сезоном, и выдержать перегрузки, в скоростных поворотах превышающие 6G. Для результатов 43-летнего Алонсо (в июле ему исполнится 44), который установил рекорд чемпионата по самой продолжительной карьере, тренировки имеют ключевое значение. Поэтому в зале он вкалывает больше любого из молодых гонщиков. Как признается сам пилот, интенсивный воркаут необходим, чтобы поддерживать нужную мышечную массу в таком возрасте.

«Он в отличной форме. Знаю, что он каждый день ездит на велосипеде 60, 70, 80 километров и ходит в тренажерный зал. Это невероятно», – поражался в недавнем интервью бывший менеджер испанца Флавио Бриаторе. И такой объем работы Алонсо поддерживал долгие годы: что сейчас, что много лет назад. Например, в межсезонье-2018, по данным ESPN, испанец за два с половиной месяца проехал 1820 километров на велосипеде, дополнительно пробежал 437 и проплыл 59 километров. Тогда же испанец провел 60 часов в тренажерке и за игрой в разные виды спорта.

Но сейчас подход гонщика несколько изменился.

В конце 2024-го Алонсо в интервью Men’s Health рассказывал, что сейчас делает меньше кардио, но включает в свои тренировки больше силовых упражнений. Сам испанец объясняет это так: «После 33-34 лет мы теряем по 1% мышечной массы. Я и моя команда пытаемся компенсировать потери. Гонщик должен быть в тонусе, чтобы хорошо пройти сезон. Конечно, сила должна быть не только мышечная, но и умственная. Но если ты чувствуешь себя хорошо внутри, то и в голове у тебя будет порядок. И чем старше ты становишься, тем больше меняются твои тренировки».

Лайфхаки от Алонсо – как быть в прекрасной форме, когда тебе за 40:

• Хорошая предсезонка. Комбинация: четыре дня – разноплановые упражнения, два-три дня – кардио, четыре дня – зал с упором на железо. Алонсо признается, что в приоритете идут упражнения на спину и шею. И именно работу на шею он не любит больше всего, но оговаривается: без нее ни один пилот бы не выдержал невероятные нагрузки.

• Тщательный контроль питания. Еще в 2023-м Алонсо отказался от мяса, и теперь его сон стал лучше.

• «Сон – ключевая деталь вокруг моей работы». Обычно он спит по девять часов за ночь, но иногда – 10-11.

А еще Алонсо говорил, что оставаться в «Формуле-1» ему помогает бесконечная любовь к своему делу. И эти эмоции он перекладывает в том числе и на проекты вне трека. Например, недавно Фернандо поучаствовал в создании смартфона realme GT 7 Dream Edition, разработанного в рамках трехлетнего сотрудничества с Aston Martin Formula One® Team. Прочувствуйте эксклюзивный дизайн элегантного и по-чемпионски мощного смартфона в видео, снятом вместе с «Астон Мартин».

Вот так смартфон выглядит со стороны – идеальное сочетание скорости и стиля:

Алонсо – музыкант, уже есть несколько синглов

В перерывах между Гран-при Алонсо развлекается карточными фокусами, играет в футбол и читает биографии исторических личностей. А вот к увлечению музыкой Алонсо подходит так же серьезно, как к автоспорту.

Алонсо так хорошо играет на гитаре, что даже записал несколько синглов совместно с известным в Испании исполнителем Начо Кано. К слову, помимо коллаборации с двукратным чемпионом «Ф-1» в дискографии Кано есть еще официальный гимн для гоночной серии электроболидов «Формулы Е».

Алонсо помогал действующему лидеру «Формулы-1»

Фернандо Алонсо известен как «злой гений» для своих напарников, превращающий их совместные выступления в испытание. Но в 2018 году Алонсо сменил подход и ненадолго стал ментором Ландо Норриса. Тогда Норрис был малоизвестным юниором. Cпустя семь лет – стал претендентом на чемпионский титул «Ф-1».

Их пути пересеклись в «Макларене», когда испанец, разочарованный неконкурентной машиной, искал новые вызовы и готовился к участию в «24 часах Ле-Мана». Ландо же рассматривали в роли будущей замены Фернандо и возможного лидера команды. На двоих у них выдался только один совместный старт – на суточном марафоне в Дайтоне, где гонщики делили место за рулем спортпрототипа и финишировали в конце третьей десятки из-за поломки. Но та гонка дала Норрису возможность оправдать прозвище «золотого мальчика».

Не менее важную роль пусть и опосредованно Фернандо сыграл в дальнейшем развитии Ландо, когда тот перешел в «Формулу-1». Первым гоночным инженером Норриса стал Уилл Джозеф, до этого работавший с Алонсо. Джозеф помог Норрису адаптироваться к условиям взрослого автоспорта.

«Когда я стал гоночным инженером, Фернандо был первым пилотом, с которым я сотрудничал, – говорил Уилл Джозеф. – На тот момент Алонсо уже был фантастическим пилотом. Знания и опыт, приобретенные в сотрудничестве с ним, я перенес на работу с Ландо.

За время работы с Ландо многое изменилось. Но работа с Алонсо помогла мне адаптироваться под требования другого гонщика. Пилоты меняются в течение всей карьеры. С Ландо-новичком и теперешним Ландо у нас совсем другая работа».

А еще те времена подарили фанатам мемное видео, в котором «услужливый» Ландо взбивал шуруповертом сливки в стаканчике кофе своего старшего товарища.

Алонсо освоил полевой ремонт машины для участия в культовом ралли

Во времена выступлений в «Рено» Алонсо возвращался на обычном автомобиле с тестов вместе со своим тогдашним напарником Ярно Трулли. По дороге в машине что-то сломалось, и после недолгих попыток ее починить пилоты «Формулы-1» приняли решение ехать дальше как есть – со скоростью 10 километров в час. Хотя Алонсо вообще-то – сын автомеханика.

Но в 2020 году испанцу пришлось ремонтировать технику в полевых условиях и при 40-градусной жаре, когда он выступал на легендарном ралли «Дакар». По-другому в гонке по пересеченной местности просто не получится доехать до финиша, даже если ты – один из самых быстрых пилотов современности. За время рейда по аравийской пустыне Алонсо успел на пару со штурманом восстановить разбитую подвеску, перевернуться на барханах и собственноручно приклеить изолентой треснувший кузов своей внедорожной «Тойоты».

А наградой за все испытания для него стало 13-е место абсолютного зачета – высокая позиция даже по меркам опытных экипажей. Ее Фернандо пообещал перебить при первой возможности.

Просто потому, что он никогда не смирится с местом ниже первого.

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Недавно Фернандо Алонсо представил смартфон realme GT 7 Dream Edition, созданный в результате коллаборации компании realme с Aston Martin Formula One® Team. Смартфон выполнен в уникальном дизайне – в фирменном зеленом цвете Aston Martin Green зеленый, с двукрылым логотипом и аэродинамическими линиями на задней панели. В России продажи смартфона стартовали 17 июня. Спешите приобрести его: количество устройств для продажи ограничено – всего 1500 штук.

Фото: Francois Flamand/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Alex Pantling, Clive Rose, Zak Mauger, Tom Dulat, Peter J Fox

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