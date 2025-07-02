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Джо Сейвард: «Как я слышал, если к концу июля «Ред Булл» не будет в тройке Кубка конструкторов, Ферстаппен сможет расторгнуть контракт»

Сейвард поделился подробностями о будущем Ферстаппена.

Известный британский журналист Джо Сейвард, основываясь на информации, полученной от своих источников в паддоке «Формулы-1», рассказал о том, при каких условиях Макс Ферстаппен сможет расторгнуть свой контракт с «Ред Булл», действующий до конца 2028 года.

По словам Сейварда, если к концу июля (не ясно, учитывается ли Гран-при Венгрии, который пройдет 1-3 августа) команда «Ред Булл» не будет находиться в первой тройке в зачете Кубка конструкторов, Ферстаппен получит возможность разорвать контракт в одностороннем порядке по итогам сезона.

«Я узнавал об это у своих источников в паддоке на протяжении уже некоторого времени. И в итоге мы приходим к выводу, что если к концу июля «Ред Булл» не будет в тройке в Кубке конструкторов, Макс получит возможность расторгнуть контракт и уйти.

Если же команда «Ред Булл» все-таки будет находиться в топ-3 в Кубке конструкторов, контракт Макса автоматически продлевается на ближайший год.

Как бы то ни было, если Ферстаппен все-таки уйдет, то в «Ред Булл» разверзнется настоящий ад, хотя при таком варианте развития событий в «Ред Булл» почти наверняка откажутся от идеи и дальше продвигать пилотов из собственной молодежной программы, которые пока явно не готовы к такому уровню, и просто подпишут Джорджа Расселла», – рассказал Сейвард.

Ферстаппен согласен на переход в «Мерседес» (Sky Sport Italy)

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: блог Джо Сейварда
logoФормула-1
logoМакс Ферстаппен
logoРед Булл
logoМерседес
Джо Сейвард
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