Ландо Норрис: «Люди придумывают чушь о воде в шинах, «Макларен» пытаются замедлить – такова жизнь на вершине»

Норрис назвал чушью теории заговора о «Макларене».

Пилот «Макларена » Ландо Норрис поделился мыслями о том, что соперники, в том числе «Ред Булл », обвиняли британскую команду в использовании воды для охлаждения покрышек и других запрещенных приемах.

«Такому учат в детском саду. Очень забавляет, что люди просто придумывают чушь.

Мы находимся под более пристальным вниманием, стало больше проверок, правил, вводится больше вещей, чтобы попытаться нас замедлить, осложнить работу. Но такова жизнь на вершине.

Когда оказываешься на вершине, все больше людей хотят тебя сместить, особенно когда идет противостояние двух коллективов. В некотором смысле команда действует любыми средствами, чтобы вернуться на первое место, и порой люди придумывают странные теории о воде в шинах или в тормозных дисках. Значит, ты выступаешь здорово, если люди придумывают такую чушь», – сказал Ландо в подкасте Beyond the Grid.

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