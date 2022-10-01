Ландо Норрис: «Если бы трасса была целиком сухой или мокрой, мы бы оказались намного ниже»

Теги Макларен Гран-при Сингапура Формула-1 Ландо Норрис Авто

Пилот «Макларена» Ландо Норрис подвел итоги квалификации к Гран-при Сингапура, которая прошла в переменчивых условиях.

По словам Норриса, ему бы не удалось забраться сразу на шестое место, если бы не погода.

«Не самая простая квалификация. Особенно с учетом того, как работали слики. Ехать по мокрым участкам трассы на сликах – не самые приятные ощущения за рулем болида. Но когда у тебя получается, ты чувствуешь удовлетворение. Если бы трасса была целиком сухой или целиком мокрой, мы бы оказались намного ниже», – рассказал Норрис.

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