Макс Ферстаппен: «Мы много меняли детали, так что результаты во второй практике я бы не назвал показательными»

Пилот подвел итоги пятничных свободных заездов перед .

«Думаю, что начали мы неплохо, машина отлично работала в первой практике. Во второй же практике нам захотелось опробовать пару альтернативных вариантов. Просто на замену нужных деталей ушло чуть больше времени, чем мы рассчитывали, а потом следующие изменения тоже немного затянулись. Так что на трассе мы провели не так много времени.

Вот почему наши результаты во второй практике я бы не назвал показательными, у нас еще есть пространство для прогресса. Хорошо или плохо сработали те изменения, которые мы провели? Нам еще нужно все проанализировать», – рассказал Ферстаппен.

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