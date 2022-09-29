Росс Браун: «Михаэль Шумахер пожертвовал собой ради будущего «Мерседеса», Хэмилтон сейчас в схожей ситуации»

Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун поделился мнением о перспективах в «Мерседесе».

37-летний гонщик пока не одержал ни одной победы в 2022 году, в отличие от всех других сезонов своей карьеры в «Формуле-1». Браун считает, что сегодня «Мерседес» переживает трансформационный период – как в начале 2010-х с .

«Льюис на закате своей карьеры, но это не означает, что все кончено. В этом сезоне машина впервые за долгое время не позволяет побеждать, поэтому он прикладывает большие усилия для изменения ситуации. Для него это в каком-то смысле испытание характера. Возможно, поэтому напарник в гонках более голоден до успеха.

Можно сравнить ситуацию Льюиса с возвращением Михаэля [в «Формулу-1»] в составе «Мерседеса». Гонщик всегда выбирает, хочет ли он стать частью решения или частью проблемы. Михаэль поменял свою роль, помог выстроить команду, которая впоследствии выиграла восемь Кубков конструкторов подряд. Можно сказать, он пожертвовал собой ради будущего команды и сыграл ключевую роль в закладке фундамента.

Тогдашний Михаэль недооценен. Он по-прежнему был молниеносно быстрым, что доказывает поул в в 2012-м. Как и Льюис сейчас, Михаэль работал с молодым напарником – , который также был безумно хорош. Нико тогда недооценивали. Все считали его вторым номером, но он оказался бойцом и очень амбициозным пилотом, а затем стал чемпионом в борьбе с Льюисом.

Льюис вернется, я в этом не сомневаюсь. Как и его команда. Я считаю, что преодоление трудностей делает тебя лишь сильнее», – заявил Браун.

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