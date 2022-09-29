Льюис Хэмилтон: «Сезон без побед не станет концом света, «Мерседес» вернется на вершину»

рассказал, что думает об отсутствии побед у «Мерседеса».

Хэмилтон может впервые в карьере провести сезон в «Формуле-1» без выигранных Гран-при, его напарник пока также не побеждал.

«Я не смотрю на сезон как на черную полосу. Мне кажется, это период роста и полезный опыт для всех. Остались шесть гонок, шесть шансов, и мы постараемся одержать победу.

Но если мы выступим неудачно, это не конец света. Мы вернемся на вершину», – отметил семикратный чемпион мира перед .

В «Мерседесе» по-прежнему рассчитывают опередить в Кубке конструкторов, заявил Льюис:

«Цель команды – второе место. Надеюсь, мы успешно проведем следующие шесть гонок».

Отставание команды Хэмилтона от Скудерии составляет 35 очков.

У Хэмилтона особый хват руля на стартах – единственный в «Ф-1». Это защита от случайных переключений передач

Карикатура на гараж «Мерседеса» восхитила Хэмилтона, хотя жестко по нему прошлась: залом с нарядами, псом-инженером и горой «погибших» шин

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