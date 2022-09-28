Гран-при Сингапура-2022. Расписание трансляций

Sports.ru представляет календарь 17-го этапа сезона-2022 «Формулы-1» – Гран-при Сингапура.

Заезды «Формулы-1» на городской трассе «Марина-Бэй» покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV. В рамках уик-энда состоится этап Серии W.

Гран-при Сингапура пройдет впервые с 2019 года.

Марина-Бэй, Сингапур

30 сентября – 2 октября 2022 года

Расписание трансляций

Пятница

1-я практика: 13:00 ☁️

2-я практика: 16:00 ☁️

Суббота

3-я практика: 13:00 ☁️

Квалификация: 16:00 ☁️

Воскресенье

Гонка: 15:00 ☁️

Расписание заездов Серии W

Пятница

Практика: 14:45

Суббота

Квалификация: 11:45

Воскресенье

Гонка: 11:45

время московское

📰 Главные новости перед Гран-при Сингапура: Латифи уходит из «Уильямса», рекордный календарь «Ф-1»-2023, Цунода останется в «Альфа Таури»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram