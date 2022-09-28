Гран-при Сингапура-2022. Расписание трансляций

Теги Гран-при Сингапура Формула-1 Марина-Бэй серия W Авто

Sports.ru представляет календарь 17-го этапа сезона-2022 «Формулы-1» – Гран-при Сингапура.

Заезды «Формулы-1» на городской трассе «Марина-Бэй» покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV. В рамках уик-энда состоится этап Серии W.

Гран-при Сингапура пройдет впервые с 2019 года.

Марина-Бэй, Сингапур
30 сентября – 2 октября 2022 года
Расписание трансляций
 
Пятница
 
1-я практика: 13:00 ☁️
2-я практика: 16:00 ☁️
 
Суббота
 
3-я практика: 13:00 ☁️
Квалификация: 16:00 ☁️
 
Воскресенье
 
Гонка: 15:00 ☁️
 
Расписание заездов Серии W
 
Пятница
 
Практика: 14:45
 
Суббота
 
Квалификация: 11:45
 
Воскресенье
 
Гонка: 11:45
 
время московское
 

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