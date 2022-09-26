Главный гоночный инженер «Хааса»: «Магнуссен хочет победить Шумахера, но это не его приоритет. Он просто выше этого»

Главный гоночный инженер Аяо Комацу отметил прогресс , которого датчанину, по его мнению, удалось достичь за счет полученного опыта.

Комацу отметил, что Магнуссен стал значительно более психологически устойчивым в сравнении с тем, когда выступал за «Хаас» в предыдущем случае.

«Сейчас отношение к делу и психологическая устойчивость у Кевина просто как день и ночь отличаются от того, что было два года назад. Проведя год вне гонок, Кевин вернулся, заметно возмужав. Работать с ним просто одно удовольствие. При этом он даже не сосредоточен на борьбе с напарником, он в первую очередь всегда думает о команде.

Лет пять назад Кевин бы вел себя точно так же, как сейчас ведет себя . Молодые гонщики всегда в первую очередь стремятся опередить напарника. Конечно, Кевин тоже хочет победить Мика, но это не является его главным приоритетом. Он просто выше этого.

У Мика же просто меньше опыта. Вот почему все это даже нельзя считать критикой в его адрес. Он постоянно учится. Его нельзя назвать медленным – но главное, что он постоянно учится новым вещам. Если он будет уделять внимание нужным вещам и сохранит психологическую устойчивость, у него все будет хорошо», – рассказал Комацу.

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