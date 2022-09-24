Себастьян Феттель: «Я не был близок к переходу в «Ред Булл» в 2021-м»

Пилот «Астон Мартин» сообщил, что возвращение в «Ред Булл» в 2021 году было нереалистичным.

Считалось, что Феттель являлся претендентом на замену : было известно, что по ходу сезона-2020 четырехкратный чемпион «Формулы-1» общался с советником «Ред Булл» Гельмутом Марко. В итоге место в команде из Милтон-Кейнса получил , а Себ отправился в «Астон Мартин» из .

«Полагаю, я принял решение о переходе в до того, как по-настоящему начались разговоры об уходе Алекса. Так что я никогда не был близок к переходу. Конечно, я знаю Кристиана [Хорнера], знаю Гельмута. Я немного с ними поговорил, но ничего серьезного.

Если бы вариант был реальным, мы хотя бы его обсудили. Но до этого не дошло. Спустя пару месяцев можно было оглянуться назад и думать «что, если» и так далее. Тем не менее, я доволен решением, которое принял», – сообщил немец, завершающий карьеру в «Ф-1» в конце сезона.

Феттель теперь двойник Бьорна Борга. Последствия подкола босса «Ред Булл» за очень длинные волосы

Представляете, машина Феттеля ездит на прямых медленнее болида «Ф-2»! А ведь с нее срезали максимум крыльев ради максималки

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram