«Заубер» объявит о партнерстве с «Ауди» 27 сентября (Motorsport-Total)

«Заубер» через несколько дней подтвердит союз с «Ауди».

Швейцарская команда, выступающая в «Формуле-1» под брендом «Альфа Ромео», анонсировала некое объявление, которое состоится 27 сентября.

«Продолжаем творить историю», – сообщается в соцсетях «Альфа Ромео».

По информации Motorsport-Total.com, речь идет о партнерстве с производителем. Команда будет называться «Ауди», другие детали сделки пока не известны. Ранее утверждалось, что немецкая компания выкупит 75 процентов акций «Заубера» к 2026 году.

Сотрудничество между «Заубером» и «Альфа Ромео» завершится после сезона-2023.

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