Карлос Сайнс: «Тайгер Вудс – единственный человек, на встрече с которым я буду нервничать. Других спортсменов с такой аурой нет»

рассказал об особом отношении к легенде гольфа Тайгеру Вудсу.

Пилот «Феррари» признался, что Тайгер – единственный человек, который заставил бы его волноваться при встрече.

«Я слежу за людьми, которые творят историю в своих видах спорта, меняют их навсегда. На мой взгляд, Тайгер поменял свой спорт больше, чем любой другой атлет в мире. Даже сейчас он постоянно что-то создает вокруг себя, и все хотят, чтобы он победил. Назовите мне спортсмена с такой аурой – их нет.

Мне кажется, это очень интересная личность, и, надеюсь, однажды я с ним встречусь. Для меня он герой. Он единственный человек, на встрече с которым я, наверное, буду нервничать – и это необычно. Я встречался с Рафаэлем Надалем, и многими, многими другими. Но, думаю, Тайгер меня впечатлит», – заявил испанец.

Что случилось на Гран-при Италии: Ферстаппен победил с 7-го места, «Феррари» промахнулась со стратегией, шансов у Леклера не было

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram