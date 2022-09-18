Директор автодрома «Сепанг»: «Возможно, о возвращении Гран-при Малайзии можно будет говорить через 2-3 года»

Организаторы Гран-при Малайзии не исключают возможного возвращения этапа в календарь «Формулы-1» в будущем.

При этом, по словам Ажана Шарифмана Ханифа, директора «Международного автодрома Сепанг», о возвращении этапа можно будет говорить только через 2-3 года:

«На данном этапе – нет. Пока нет. Возможно, это случится через 2-3 года, когда стабилизируется экономика. Нам нужно понять, какой будет отдача от действия обратного эффекта. Нам нужно провести ребрендинг, подумать над монетизацией платформы. Сейчас нам нужно говорить о вопросах передачи технологий, развитии таланта, устойчивости в вопросе защиты окружающей среды».

Гран-при Малайзии проводился с 1999 до 2017 года, после чего организаторы отказались от дальнейшего проведения из коммерческих соображений.

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