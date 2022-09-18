Макс Ферстаппен об идее проводить спринт на каждом Гран-при: «Я бы этого не хотел»

Пилот прокомментировал идею проводить спринт-заезды в рамках каждого Гран-при.

Подобную идею в одном из недавних интервью озвучил босс «Формулы-1» .

По словам Ферстаппена, как минимум в своем нынешнем форматы спринты не являются для болельщиков достаточно интересным зрелищем.

«Мне бы это не понравилось. Нет, я бы этого не хотел. Воскресные эмоции должны быть действительно особенными – ведь это день гонки. Мы выросли на этом. Воскресенье – это день гонки.

На мой взгляд, те спринты, которые мы уже успели провести, не слишком сильно влияли на результат. Более или менее все пилоты стартуют на одинаковых шинах. И почти всегда финишируешь ты на той же позиции, на которой стартовал.

Потому что ты боишься попасть в аварию или допустить какую-то ошибку и потом стартовать с самого конца решетки в главной гонке, где можно заработать большие очки.

Поэтому в спринте все просто стараются добраться до финиша, не попадая в неприятности, а это не то, что хотят видеть болельщики», – рассказал Ферстаппен.

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