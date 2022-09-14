Тото Вольфф: «Посмотрим, смогут ли в «Порше» найти другой интересный проект в «Ф-1»

Исполнительный директор считает, что компании «Порше» стоит продолжать поиск вариантов для прихода в «Формулу-1».

Изначально в «Порше» собирались сотрудничать с «Ред Булл», но в итоге стороны не смогли прийти к соглашению, и сделка была официально отменена.

«Приход «Порше» в «Формулу-1» стал бы отличной новостью для чемпионата. Им просто нужно изучить ситуацию и посмотреть, смогут ли они найти другой интересный проект. Возможно, у них и не получится прийти в 2026 году – но может получиться в 2027 или 2028. В любом случае, «Порше» может стать отличным дополнением в «Ф-1», – рассказал Вольфф.

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