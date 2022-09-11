Ник де Врис: «Фактически не спал перед дебютным Гран-при – наверное, это помогло, так как я не мог думать»

Ник де Врис прокомментировал успех на дебютном Гран-при в «Формуле-1».

Де Врис провел гонку в Италии за , занял девятое место и завоевал звание гонщика дня.

«Последние 24 часа были просто мечтой. У меня даже не было времени об этом подумать, потому что все происходило в такой спешке. Я очень плохо спал, начал нервничать. Я даже не хотел смотреть на свой трекер сна, потому что фактически всю ночь не спал.

Но, наверное, это мне помогло. Я не мог думать и просто должен был справиться. Старт вышел не очень хорошим, но этого хватило, чтобы сохранить позицию. Полагаю, это стало ключевым моментом, я попал в ритм: если теряешь позицию, то всегда оказываешься в невыгодном положении на грязных шинах.

Я был очень доволен стратегией и ее реализацией. Мы показывали очень хороший темп, машина была отличной. Я понимаю, что моторные штрафы немного помогли, но никто не отберет у нас эти очки.

В начале гонки мне не совсем нравился баланс в высокоскоростных поворотах, были проблемы с поворачиваемостью, особенно в двух «Лесмо», я выезжал широко. Когда перед вторым отрезом угол атаки закрылков поменяли, баланс улучшился, и это помогло ехать чище и не переживать из-за нарушений пределов трассы», – заявил де Врис.

Ник рассказал о поддержке со стороны звезд «Ф-1»:

«[Ферстаппен] был добр, мы немного переписывались прошлой ночью и даже сегодняшним утром. Льюис [Хэмилтон] меня поздравил – все они очень меня поддержали.

Макс подошел ко мне и сказал: «Все будет нормально. Просто проведи хороший старт и прорывайся». Я ценю поддержку, а также очень благодарен всем болельщикам, которые проголосовали за меня как гонщика дня».

Де Врис признан гонщиком дня по итогам Гран-при Италии

Де Врис заработал очки в дебютной гонке в «Формуле-1»

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