Макс Ферстаппен: «Шанс на победу на Гран-при Италии хороший»

Пилот оценил шансы на победу на .

Ферстаппен считает, что может переиграть обладателя поула из , несмотря на штраф в виде потери пяти позиций на старте.

«Думаю, у нас все равно очень хорошая максимальная скорость в сравнении с другими командами. Просто «Феррари» чуть быстрее на прямых.

Тем не менее, я ожидаю, что прорвусь через пелотон. Когда я приближусь к Шарлю, будет борьба, и нам предстоит в большей степени рассчитывать на лучший баланс в поворотах. Мы выбрали конфигурацию с высокой прижимной силой, но ощущения нормальные. И здесь болид чувствуется по-разному в квалификации и гонке.

Мои гоночные отрезки [в практике] вышли очень хорошими. Надо просто обогнать машины между нами, и тогда у нас останется хороший шанс», – заявил Ферстаппен.

«Ф-1» еще не опубликовала стартовый порядок. Макс прокомментировал штрафы у девяти пилотов:

«Если я не тупой, то, думаю, должен стартовать седьмым. Надо почитать правила».

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