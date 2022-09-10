Бинотто извинился за то, что назвал Цуноду «цунами»: «Это плохая шутка. Юки – фантастический гонщик и прекрасный человек»

Руководитель извинился за слова о пилоте .

В интервью La Gazzetta dello Sport Бинотто назвал Цуноду «цунами» после необычного схода на , намекая на то, что он постоянно становится участником разнообразных инцидентов. Некоторые японские болельщики сочли фразу Маттиа оскорбительной из-за воспоминаний о цунами 2011 года, когда погибли около 16 тысяч человек.

«Безусловно, мне нужно извиниться. Я допустил ошибку, использовав это слово. У меня не было намерения сделать что-то плохое. Я очень близок к жертвам и, честно говоря, осознавал это.

Я считаю, что Цунода – фантастический гонщик, прекрасный человек. Между нами хорошие отношения. Мы просто называли его так в шутку, но это плохая шутка», – признал Бинотто.

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