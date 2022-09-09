«Это может создать опасный прецедент». Ник де Врис против того, чтобы Херта получил суперлицензию в порядке исключения

Чемпион «Формулы Е» и резервный пилот «Мерседеса» Ник де Врис высказался против того, чтобы для было сделано исключение при получении суперлицензии.

Херта может продолжить карьеру в «Альфа Таури», если получит суперлицензию, однако в данный момент американец набрал недостаточное количество очков.

По мнению де Вриса, не стоит нарушать уже выстроенную структуру начисления очков для получения суперлицензий. Де Врис сам претендует на то, чтобы получить место призового пилота в «Формуле-1» в следующем сезоне:

«Я доверяю ФИА. И считаю, что правила нужно соблюдать. На рынке есть много других гонщиков, которым хватает очков для суперлицензии. И необходимость не столь высока, чтобы делать для кого-то исключение для получения суперлицензии. К тому же, это может создать опасный прецедент стать плохим примером для чемпионатов «Ф-2» и «Ф-3».

Эффект домино после предоставления такого разрешения будет очень большим. Во-первых, потому что с такими же просьбами к ФИА начнут обращаться многие другие гонщики.

Во-вторых, ребята, которые собирались переходить из «Формулы-4» в «Формулу-3» могут решить просто уехать в США. Потому что в «Инди Лайтс» на старт выходит всего 12 машин, зарабатывать очки там намного проще. А потом можно и вернуться. Вы просто убьете нынешнюю структуру гоночных серий, лестницу, которая выстраивалась годами. И которая сейчас отлично работает.

Можно сравнить это с мотогонками – там есть MotoGP, Moto2 и Moto3. У нас есть четкая структура, лестница продвижения в «Формулу-1». Будет досадно, если эта структура окажется под угрозой, в этом нет необходимости».

Зачем «Макларену» новичок на место Риккардо – со скандалом и до $40 млн компенсаций? Как же звезды из США? Неужели лучше хода нет?

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