Окон представил шлем в честь Михаэля Шумахера

Теги Михаэль Шумахер Гран-при Италии Формула-1 Эстебан Окон стиль Альпин Авто

Пилот «Альпин» Эстебан Окон проведет Гран-при Италии в специальном шлеме.

Дизайн стал данью уважения семикратному чемпиону «Формулы-1» Михаэлю Шумахеру – «герою для Эстебана», как сообщила «Альпин» в соцсетях. На шлеме Окона присутствуют элементы, которые использовал Шумахер – дракон и звезды. На задней части размещены сезоны пяти побед Михаэля в Монце.

Для первого чемпионата Шумахер сменил флаг Германии на Люксембург. Из-за денег – а еще родина не пускала в гонки слишком юного Михаэля

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Фото: твиттер команды «Альпин»

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