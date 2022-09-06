Даниэль Риккардо: «Не стану высокомерно заявлять, что для роли резервиста в «Ф-1» я слишком хорош»

Пилот Даниэль Риккардо готов к роли резервиста в топ-команде.

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«Я открыт к любому сценарию, – сказал Дэн, отвечая на вопрос, может ли он стать резервным гонщиком , или . – Думаю, есть плюсы и минусы. Плюс также в том, что появится свободное время. Последние 18 месяцев вышли трудными, так что, может, неплохо получить какое-то время для отдыха.

Но здорово и оставаться активным. Поэтому я хочу рассмотреть все варианты. Пусть даже в роли резервиста – не стану высокомерно заявлять, что я слишком хорош для этого. Я просто хочу все изучить и понять, что подходит. Возможно, нужный вариант позволит лучше подготовиться к тому, что будет дальше».

Риккардо не исключил, что найдет команду на годы вперед:

«Естественно, если есть долгосрочный проект и тот, который позволит выигрывать завтра, я выберу вариант с быстрыми победами. Но я не хочу быть слишком упрямым или недальновидным и говорить: «О, это меня не интересует». Я хорошо поразмыслю над каждой опцией.

Начиная с 2017 года, я каждые два сезона менял команды. Не хочу подписываться куда-то, а потом думать: подождите-ка, что-то еще появилось с прицелом на 2024 год. Так что речь не просто о том, чтобы получить место на решетке в следующем сезоне, ситуация сложнее. Варианты могут быть самыми разными, и вряд ли я должен решать прямо сейчас. Я должен сделать наилучший для себя выбор.

Я не настроен заканчивать с «Ф-1». Если это означает, что меня не будет на решетке в следующем году, то, безусловно, я попытаюсь вернуться в 2024-м. Я по-прежнему ощущаю себя пилотом «Ф-1» и не буду выступать в другой серии в следующем сезоне».

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