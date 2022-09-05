Даниэль Риккардо: «Точно хочу провести семь оставшихся гонок и не собираюсь покупать билет домой»

Пилот заявил, что не готов завершать свой сезон досрочно, учитывая текущую форму и грядущий уход из команды.

Риккардо договорился с «Маклареном» о досрочном расторжении контракт – а его место в команде в 2023 году займет . Сам Риккардо намерен остаться в «Ф-1», но пока не нашел конкретного варианта.

При этом нынешний сезон складывается для Риккардо крайне неудачно – австралиец отстает от своего напарника на 63 очка.

«Я точно хочу провести семь оставшихся гонок этого сезона. Я хочу проявить себя, хочу приехать в Монцу с прежним энергичным настроем и добиться результата, на который я знаю, что способен.

Сейчас я точно не собираюсь покупать билет домой. По окончании сезона – да, мне точно захочется отключиться, отдохнуть от гонок и провести время дома. Но пока я к этому точно не готов.

Да, временами я чувствовал себя не слишком комфортно, особенно в последние пару недель (после новостей об уходе из «Макларена»). Но сейчас я не готов убегать и прятаться, не готов закрывать дверь в «Ф-1». И я точно не хочу заканчивать все, финишируя на 17-м месте. Так что я продолжу бороться», – рассказал Риккардо.

Над Риккардо теперь издевается даже «Ф-1» – титром «снова страдает» в официальной презентации гонки

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