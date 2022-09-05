Шарль Леклер: «Феррари» должна постараться вернуть ту скорость, которую мы показывали в начале сезона»

Пилот по итогам Гран-при Нидерландов признал, что команде нужно прибавлять, поскольку сейчас Скудерии начинает не хватать скорости в сравнении с прямыми конкурентами.

«Не думаю, что мы могли что-то сделать иначе, у нас просто не было темпа. Мы просто были недостаточно быстры. Именно на этой проблеме мы сейчас сосредоточены – мы должны постараться вернуть ту скорость, которую показывали в начале сезона. Потому что сейчас есть ощущение, что мы немного потеряли в скорости, особенно это касается темпа на длинной дистанции.

Нет, понятное дело, что другие команды тоже прогрессируют, но в последних гонках у нас были особенно очевидные проблемы с темпом. Теперь и «Мерседес» вернулся в борьбу, соперники очень быстры. И в Зандворте они были очень быстры, особенно на шинах «хард».

Мне кажется, что наш темп на «софте» в начале гонки был очень неплохим. Притом что у нас были уже использованные шины, а у Макса совсем новый комплект. Так что разница в скорости не стала неожиданностью. Однако затем, перейдя на свежий комплект «медиума», мы точно были не так быстры, как ожидали», – рассказал Леклер.

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