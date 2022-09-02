Гельмут Марко: «Для Гасли выступления за «Альпин» стали бы сбывшейся мечтой»

Советник рассказал о переговорах с «Альпин» по переходу .

Контракт Гасли с действует до конца 2023 года, однако Марко подтвердил, что француз может оказаться в в следующем сезоне.

«У нас есть действующее соглашение на 2023 год, но идут переговоры. Если наши условия примут, мы не будем стоять на пути Гасли. Для него выступления за французскую заводскую команду стали бы сбывшейся мечтой.

Однако пока не все наши условия приняты», – заявил Марко в эфире немецкого Sky.

Гельмут высказался и о возможных сменщиках Гасли:

«Мы об этом думали, но сейчас не хотим ничего объявлять. У нас есть юниоры с суперлицензией – на роль резервиста мы возьмем кого-то из них».

Марко не стал распространяться по поводу интереса «Ред Булл» к гонщику Колтону Херте:

«Он уже проводил тесты в «Формуле-1», это хороший пилот. Не хочу вдаваться в детали. Подождем и посмотрим, как будут развиваться события».

Вариант с переходом Мика Шумахера из Марко отверг:

«Он является – или являлся – юниором . Поэтому мы никогда не взаимодействовали с . У нас своя программа, и, конечно, мы предпочитаем своих людей».

Трансферный ураган в «Ф-1»: гонщиков меняет половина команд, под вопросом и Шумахер с Риккардо. И все – в шаге от абсурдных сделок

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram