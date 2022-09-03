Серхио Перес: «Зандворт» – это та трасса, на которой мне приходится очень много работать ради поиска оптимального баланса машины»

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги квалификации к Гран-при Нидерландов.
«Досадно, что в конце мне не удалось проехать хороший круг. Я переборщил с газом и слишком рано нажал на педаль, задел гравий и потерял контроль над машиной.
При этом на последнем круге я шел с опережением графика на 0,3 секунды относительно предыдущего круга и мог отыграть еще 0,15 секунды. А такой круг дал бы мне четвертое, а может и третье место на стартовой решетке. Но ничего не поделаешь. Будем надеяться, в гонке я смогу сильно стартовать и потом буду бороться.
Пока уик-энд складывает не так просто. Нам определенно приходится сложнее, чем в Спа. Конфигурация трассы, ее характеристики, температура – все эти параметры здесь подходят нам хуже в сравнении с тем, что было в Бельгии.
«Зандворт» – это та трасса, на которой мне приходится очень много работать ради поиска оптимального баланса машины. На других трассах мне проще. С другой стороны, с болидами нового поколения гонка должна получиться интересной. В гонке постараемся сделать все возможное», – рассказал Перес.
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