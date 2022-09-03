Даниэль Риккардо о 18-м месте в квалификации: «Грязь на трассе стоила мне трех десятых секунды»

Гонщик объяснил провальный результат в квалификации к .

Риккардо показал 18-е время и выбыл после первого сегмента. Даниэлю и Себастьяну Феттелю помешал напарник немца по , ехавший перед ними и поднявший облако пыли.

«Полагаю, тот, кто ехал передо мной, задел колесом грязь или что-то такое. Я выходил из шиканы, из «штопора», и смотрел на следующий апекс. Видно было, что трасса вся коричневая, полно грязи. Я надеялся, что это не повлияет на сцепление, но оказалось наоборот. Это стоило мне три десятые примерно, и разницы не хватило для выхода из первого сегмента.

Круг был нормальным. Ничего сверхъестественного, но его точно хватало для продолжения квалификации. Думаю, мне нужно было найти где-то пару десятых», – сообщил австралиец.

Феттель вылетел с трека и закончил квалу предпоследним: это напарник нагнал пыли в ключевой поворот и снял все сцепление перед Себом

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