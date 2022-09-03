Гельмут Марко: «Здесь «Феррари» смотрится намного быстрее, но мы так и предполагали»

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Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подвел итоги квалификации к Гран-при Нидерландов, отметив, что команда осталась очень довольна поулом Макса Ферстаппена.

«В конце квалификации борьба получилась крайне захватывающей! На прогревочном круге перед первой быстрой попыткой в третьем сегменте Макс просто слишком быстро прогрел шины, так что условия были далеко не идеальными. К счастью, он справился во второй попытке. Здесь «Феррари» смотрится намного сильнее, чем в Спа, но мы как раз так и предполагали.

Конечно, мы были бы больше рады, если бы Перес не попал в аварию в конце квалификации. Ведь по нашим расчетам он должен был занять третье место. Но лучше то, что он решил рискнуть и вылетел, чем просто оказался бы позади всех. Чеко нужно стать быстрее по пятницам. Тем не мене, мы считаем, что он сможет побороться за второе место в общем зачете», – рассказал Марко.

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