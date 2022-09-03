Джордж Расселл: «Не лучшее мое выступление – проблемой стала нехватка скорости во втором сегменте»

Пилот подвел итоги квалификации к , признав, что сам упустил шанс побороться за поул.

«Не лучшее мое выступление. Машина здорово работала весь уик-энд, после третьей практики у меня был отличный настрой. К сожалению, в квалификации мне не удалось включиться – не знаю, почему.

В целом главной проблемой стала нехватка скорости во втором сегменте. Нам пришлось использовать второй комплект «софта» во втором сегменте – и это дорого обошлось нам в третьем сегменте. Потому что на финал квалификации у меня остался все один свежий комплект «софта», а из-за желтых флагов в конце я не сумел закончить свой быстрый круг. Так что я немного расстроен. При этом я не вижу причин, по которым завтра мы бы не смогли побороться за место на подиуме», – рассказал Расселл.

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