Макс Ферстаппен о поуле: «Невероятный результат, особенно после вчерашнего»

Пилот подвел итоги квалификации к , отметив, что остался очень доволен прогрессом команды и завоеванием поула.

«Просто невероятный результат. Особенно после вчерашнего. Ведь вчера для нас был очень трудный день, но мы очень много работали всей командой и за ночь смогли перевернуть ситуацию. И сегодня наша машина вновь стала очень быстрой. Хотя борьба была плотной, а отрывы минимальными. Но да, нам пришлось очень многое изменить в настройках болида», – рассказал Ферстаппен.

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