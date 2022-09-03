Макс Ферстаппен о поуле: «Невероятный результат, особенно после вчерашнего»

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Нидерландов Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к Гран-при Нидерландов, отметив, что остался очень доволен прогрессом команды и завоеванием поула.

«Просто невероятный результат. Особенно после вчерашнего. Ведь вчера для нас был очень трудный день, но мы очень много работали всей командой и за ночь смогли перевернуть ситуацию. И сегодня наша машина вновь стала очень быстрой. Хотя борьба была плотной, а отрывы минимальными. Но да, нам пришлось очень многое изменить в настройках болида», – рассказал Ферстаппен.

«Ф-1» дома у Ферстаппена: Макс на поуле, Переса развернуло, Феттель и Риккардо в числе худших

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные