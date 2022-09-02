Шарль Леклер: «В группе лидеров минимальные отрывы, должно быть интересно»

Пилоты и подвели итоги пятничных свободных заездов перед .

Леклер: «В группе лидеров отрывы были минимальными, результаты очень близкие – за исключением Макса и Чеко. Но мне кажется, что они провели не самый гладкий день. Так что да, будет интересно. Во второй практике мы немного прибавили в скорости, но у меня баланс машины был не в полной мере оптимальным. Впереди нас ждет работа, но я уверен, что завтра мы сможем сделать шаг вперед».

Сайнс: «В целом мы хорошо провели пятницу. Здорово вернуться на эту очень требовательную и сложную трассу – и для машин, и для гонщиков. Так что да, мне понравилось. В целом мы чисто отработали день и без проблем выполнили намеченный план – потренировавшись и на короткой, и на длинной дистанции. Судя по всему, нас ждет плотная борьба с прямыми конкурентами, так что любой прогресс в работе с машиной, которого мы достигнем к завтрашнему дню, определенно поможет в квалификации.

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