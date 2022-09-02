Джордж Расселл: «Пока дела идут явно лучше, чем в Спа»

Пилот подвел итоги пятничных свободных заездов перед , поделившись мнением о текущем положении команды.

«Если сравнивать с тем, что было в этот же момент на прошлой неделе – то да, дела у нас явно идут лучше, чем в Спа. Машина работает лучше. Думаю, завтра нас ждет очень плотная борьба. «Макларен» очень быстр, «Астон Мартин» тоже. При этом мы знаем, что квалификация по-прежнему остается нашим слабым местом.

В то же время в гонке ситуация должна склониться чуть больше в нашу пользу – у нас достаточно сильный темп на длинной дистанции. Но для достижения результата нужно стартовать с хороших позиций. Ведь стартуя с третьего ряда, например, бороться за 1-2 место всегда будет трудно.

Если говорить о шансах на поул, то мне кажется, что этап в Венгрии был своего рода уникальным – наши главные конкуренты в тот день выступили не лучшим образом, в то время как мы смогли просто блестяще поработать. И при этом мы смогли опередить соперников с очень небольшим отрывом. Так что я буду сильно шокирован, если мы сможем повторить то, что было в Венгрии», – рассказал Расселл.

Зачем «Макларену» новичок на место Риккардо – со скандалом и до $40 млн компенсаций? Как же звезды из США? Неужели лучше хода нет?

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram