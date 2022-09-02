Андреас Зайдль: «Мы убеждены и в таланте, и в потенциале Пиастри»

Руководитель «Макларена» рассказал, что команда рада подписанию контракта с .

Австралиец будет выступать за «Макларен» со следующего сезона и заменит в составе команды Даниэля Риккардо.

«Мы хотели, чтобы он присоединился к нашей команде, а он тоже хотел быть с нами. Так что да, мы очень довольны. Из того, что мы успели узнать о нем на данный момент, мы можем быть убеждены и его в таланте, и в его потенциале.

Он молод, полон энергии, он в нужной степени в себе уверен, но при этом он очень скромный парень и прекрасно понимает, насколько серьезный вызов ждет его в следующем году.

Думаю, что мы, как команда, в прошлом уже не раз доказывали, что очень хорошо умеем работать с молодыми пилотами, так что я с нетерпением жду начала совместной работы в следующем году», – рассказал Зайдль.

Зачем «Макларену» новичок на место Риккардо – со скандалом и до $40 млн компенсаций? Как же звезды из США? Неужели лучше хода нет?

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