Шарль Леклер: «Было бы здорово найти решение, как оставлять оторванные с визора шлема пленки внутри кокпита»

Пилот призвал найти способ решения проблемы с пленками, которые гонщики срывают с визора своего шлема и просто выкидывают из кокпита по ходу заезда.

На Гран-при Бельгии пленка со шлема , которую пилот выкинул из кокпита, застряла в тормозах на болиде «Феррари». Из-за этого Леклер был вынужден проводить ранний внеплановый пит-стоп.

«Мне кажется, что в будущем было бы здорово найти какое-то решение, чтобы оставлять оторванные пленки внутри кокпита болида. В данной конкретной ситуации, судя по всему, на одном из болидов произошла утечка масла или что-то в этом роде. В результате ни я, ни другие пилоты, просто перестали что-либо видеть через визоры в своих шлемах. И в такой ситуации все мы при первой же возможности стали отрывать пленки с визоров – и так вышло, что такая возможность появилась на прямой.

В результате пленки летали просто по всей трассе и в такой ситуации ты, как гонщик, мало что можешь сделать. Понятно, что я совсем не злюсь на Макса, и что пилоты в таких ситуациях ни в чем не виноваты, но нам, возможно, стоит найти способ оставлять оторванные пленки внутри кокпита», – рассказал Леклер.

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