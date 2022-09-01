Льюис Хэмилтон: «Инженеры стараются сделать так, чтобы мы смогли продолжить использовать двигатель, поврежденный в Спа»

Пилот рассказал, что инженеры команды надеются починить двигатель, поврежденный в аварии на Гран-при Бельгии.

Хэмилтону с высокой долей вероятности придется использовать совершенно новый двигатель на , что приведет к получению штрафа и старту с последней позиции.

При этом в случае успешной работы по восстановлению мотора Хэмилтон сможет использовать его в оставшихся гонках нынешнего сезона.

«Ребята проверили весь болид и они продолжают работу, стараясь сделать так, что мы смогли продолжить использовать этот двигатель. Думаю, в дальнейшем мы еще сможем использовать этот двигатель. Но не в этот уик-энд, потому что ребята еще заняты починкой некоторых поврежденных деталей. Так что скоро узнаем.

Сам я чувствую себя нормально. Я занимался обычными физическими упражнениями, делал небольшую растяжку и так далее. К счастью, у меня все хорошо», – рассказал Хэмилтон.

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