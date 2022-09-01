Макс Ферстаппен о прогрессе «Ред Булл»: «В начале сезона наша машина была слишком толстой, но мы постепенно избавились от этого»

Пилот поделился мнением о прогрессе, которого команда добилась в работе с болидом по ходу этого сезона.

Наиболее впечатляющим выступлением для Ферстаппена стала гонка в Спа – где Макс сумел уверенно выиграть, стартуя с 14-й позиции после моторного штрафа.

«Мне кажется, что на старте сезона наша машина была очень толстой, с лишним весом – а это плохо влияет на скорость. И по ходу сезона мы постепенно избавлялись от этого лишнего веса.

Также мы просто все лучше понимали особенности нового регламента, находили лучшие варианты настроек болида – сейчас настройки стали заметно лучше в сравнении с тем, что было в первой гонке. Так что да, со временем наша машина понемногу менялась в лучшую сторону, а команда двигалась в правильном направлении.

Уик-энд в Спа просто сложился для нас очень хорошо. С самого первого круга машина поехала как по рельсам – мне кажется, что мы впервые за пять лет смогли работать в Спа с нормальным уровнем прижимной силы. В последние несколько лет нам приходилось делать машину чуть уже обычного, из-за чего она не лучшим образом работала на втором секторе – теперь же машина была действительно хорошо сбалансирована и управлять ей было одно удовольствие», – рассказал Ферстаппен.

Ферстаппена и еще одного пилота «Ф-1» забросили в гонки задним ходом на мини-тазах. Обе машины пострадали

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram