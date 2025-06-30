Лиам Лоусон о 6-м месте: «Не знаю, как пережил первый круг. Увидев приближающегося Антонелли, подумал, что все кончено».

Лоусон очень рад 6-му месту в Австрии.

Пилот «Рейсинг Буллз » Лиам Лоусон подвел итоги Гран-при Австрии , отметив, что очень доволен своей гонкой и достигнутым результатом.

При этом Лоусон признался, что был уверен в том, что закончит гонку в самом начале заезда. Лоусон был одним из участников инцидента, в котором пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли допустил ошибку на торможении, заблокировал колеса, и немного задев болид Лоусона проехал дальше, в итоге выбив Макса Ферстаппена .

«Очень тяжелая гонка. Если честно, я вообще не знаю, как пережил первый круг. Когда я увидел приближающегося Кими, то подумал, что все кончено. Но мне каким-то образом удалось выпутаться из этой ситуации.

Ну а затем мы смогли продемонстрировать хороший темп, и у нас сработала стратегия с одним пит-стопом, что стало ключевым фактором. С учетом очень высоких температур я не был уверен, что эта стратегия сработает, но команда знала, что все получится. Так что я очень доволен.

При этом Фернандо Алонсо постоянно находился прямо позади меня – мне кажется, что он просидел в зоне DRS все 70 кругов! Так что я не мог позволить себе ни одной ошибки. Я думал, что Фернандо будет быстрее меня, но после гонки мы пообщались, и он сказал, что, наоборот, думал, что это я быстрее него, и он использовал меня для получения DRS», – рассказал Лоусон.

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