Кристиан Хорнер: «Ред Булл» постарается держать Ферстаппена в «пузыре». Ожидания на Гран-при Нидерландов огромны»

Руководитель «Ред Булл» рассказал о подготовке к домашнему этапу «Формулы-1».

В прошлом году Ферстаппен выиграл . Также Макс победил в трех последних гонках сезона-2022.

«Ожидания от Макса огромны: он возвращается как чемпион мира, с первым номером на болиде. Мы видели атмосферу в прошлом сезоне – думаю, в этом году будет еще активнее.

Надо продолжать трудиться, иначе ты начинаешь допускать ошибки. Поэтому мы подходим к уик-энду так же дисциплинированно, как к любому другому в нынешнем сезоне. У Макса нет дополнительных мероприятий в сравнении с другими Гран-при. Разумеется, вокруг будет много шума, но мы постараемся держать его в «пузыре» и контролировать ожидания», – заявил Хорнер.

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