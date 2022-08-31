Фернандо Алонсо: «За оставшиеся гонки хотелось бы попасть на подиум, это мечта»

Пилот надеется, что еще раз сумеет попасть на подиум до ухода из французской команды. В следующем сезоне Алонсо решил продолжить карьеру в «Астон Мартин» и уже подписал контракт.

Также после не слишком удачного начала сезона Алонсо удалось добиться очень высокой стабильности выступлений. Испанец неизменно набирает очки в девяти последних гонках.

«Надеюсь, мы сохраним эту стабильность. Некоторые из этих гонок мы могли провести лучше. Например, я помню, как в Австрии у нас сломалась машина, и в спринте мне пришлось стартовать последним. В Барселоне мы меняли двигатель и тоже стартовали последними. И даже с такими трудностями мы продолжили зарабатывать очки.

У нас хорошая машина, в последние месяцы мы прогрессируем. Я также обсуждал все это со своими механиками и инженерами, и за оставшиеся гонки нам хотелось бы попасть на подиум, это мечта. Кто знает, может такая возможность нам и представится», – рассказал Алонсо.

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