Где смотреть Гран-при Нидерландов-2022, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1

Со 2 по 4 сентября на трассе «Зандворт» пройдет 15-й этап 73-го чемпионата мира «Формулы-1», Гран-при Нидерландов.

Расписание трансляций, время московское

Пятница

1-я практика: 13:30 – 14:30

2-я практика: 17:00 – 18:00

Суббота

3-я практика: 13:00 – 14:00

Квалификация: 16:00 – 17:00

Воскресенье

Гонка: 16:00

Где смотреть Гран-при Нидерландов-2022?

У зрителей России нет официальной возможности смотреть все сессии заездов «Формулы-1» в прямом эфире.

Одним из полулегальных вариантов просмотра будет подписка на любой сервис IPTV, транслирующий британский телеканал Sky Sports F1, который предлагает самый широкий охват гоночного уик-энда – в течение всех дней Гран-при ведущие эксперты из числа бывших гонщиков «Ф-1» будут делиться инсайдами и профессиональными комментариями о происходящих событиях.

Смотреть «Формулу-1» по-прежнему можно и через сервис F1 TV через VPN с подпиской, оформленной с помощью банковской карты страны, в которой работает цифровой сервис (например, в Украине или Польше).

Гран-при также будут транслировать следующие телеканалы: FOX Sports (в Азии, Латинской Америке и Австралии), Sky (в Италии и Германии), RTL (в Германии), ORF (в Нидерландов), Globo TV (в Бразилии), CCTV (в Китае), Setanta Sports (в странах Евразии), Fuji Television (в Японии), Ziggo (в Нидерландах), Viasat (странах Северной Европы), Movistar (в Монако), ESPN (в США) и многие другие.