Гельмут Марко: «Нужно выиграть еще 2-3 гонки, чтобы обезопасить себя в чемпионате»

Советник остался доволен выступлением на Гран-при Бельгии:

«Думаю, Макс мог бы выиграть и с последнего места. Мы еще до летнего перерыва знали, что будем менять двигатель в Спа. И считали, что в этой ситуации нужно хотя бы постараться заработать очки. Но после такого квалификационного круга мы подумали, что у нас будет шанс и на подиум. В то время как Йос Ферстаппен сказал: «Нет, Макс выиграет». В Спа вам нужен очень хороший двигатель, а наш двигатель с 2021 года не уступает конкурентам в мощности».

Марко согласился с тем, что нынешние выступления Ферстаппена начинают напоминать доминирование Себастьяна Феттеля, который четыре раза подряд становился чемпионом в составе «Ред Булл»:

«Да, с тех пор мы не видели такого доминирования. И в этот раз у нас очень сильные соперники. В случае с Феттелем мы в основном боролись с «Феррари», один год боролись с «Маклареном». Сейчас же мы соперничаем и с «Феррари», и с «Мерседесом», так что мы можем гордиться достижениями команды».

Марко также уверен, что «Ред Булл» будет сильно смотреться и в оставшихся гонках сезона:

«Мы были быстры в поворотах всех типов. В Зандворте очень важно хорошо квалифицироваться, потому что обгонять там очень трудно. К тому же мы не знаем, какая нас ждет погода – будет ли ветрено, будет ли песок задувать на трассу. Но мы в хорошей форме. А также хорошая новость в том, что нам не обязательно выигрывать каждую гонку. Если мы увидим, что не сможем победить, то просто постараемся заработать побольше очков. Впереди еще восемь гонок. Думаю, нам нужно выиграть еще 2-3 гонки, чтобы обезопасить себя в чемпионате».

Герои и неудачники Гран-при Бельгии: экс-напарник Ферстаппена почти на уровне доминатора, Алонсо проиграл партнеру, Хэмилтон рядом с Латифи

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях: Facebook | ВК | Telegram | Instagram