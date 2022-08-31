Гран-при Нидерландов-2022. Расписание трансляций

Sports.ru представляет календарь 15-го этапа сезона-2022 «Формулы-1» – Гран-при Нидерландов.
Заезды «Формулы-1», «Формулы-2» и «Формулы-3» в Зандворте покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.
Зандворт
2-4 сентября 2022 года
Расписание трансляций
Пятница
1-я практика: 13:30 🌤️
2-я практика: 17:00 🌤️
Суббота
3-я практика: 13:00 ☁️
Квалификация: 16:00 🌧️
Воскресенье
Гонка: 16:00 ☁️
Расписание заездов «Формулы-2» и «Формулы-3»
Пятница
Практика «Ф-3»: 9:55
Практика «Ф-2»: 11:05
Квалификация «Ф-3»: 15:00
Квалификация «Ф-2»: 16:00
Суббота
1-я гонка «Ф-3»: 11:25
1-я гонка «Ф-2»: 18:00
Воскресенье
2-я гонка «Ф-3»: 9:45
2-я гонка «Ф-2»: 11:20
время московское
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