Гран-при Нидерландов-2022. Расписание трансляций

Sports.ru представляет календарь 15-го этапа сезона-2022 «Формулы-1» – Гран-при Нидерландов.

Заезды «Формулы-1», «Формулы-2» и «Формулы-3» в Зандворте покажут телеканалы Setanta Sports в Восточной Европе, странах Балтии и Средней Азии, Sky Sports – в Великобритании и другие каналы в различных регионах мира, а также сервис F1 TV.

Зандворт

2-4 сентября 2022 года

Расписание трансляций

Пятница

1-я практика: 13:30 🌤️

2-я практика: 17:00 🌤️

Суббота

3-я практика: 13:00 ☁️

Квалификация: 16:00 🌧️

Воскресенье

Гонка: 16:00 ☁️

Расписание заездов «Формулы-2» и «Формулы-3»

Пятница

Практика «Ф-3»: 9:55

Практика «Ф-2»: 11:05

Квалификация «Ф-3»: 15:00

Квалификация «Ф-2»: 16:00

Суббота

1-я гонка «Ф-3»: 11:25

1-я гонка «Ф-2»: 18:00

Воскресенье

2-я гонка «Ф-3»: 9:45

2-я гонка «Ф-2»: 11:20

время московское

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